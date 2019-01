Mississauga, Ontario (ots/PRNewswire) -



Vizetto Inc. gab heute den Abschluss einer Investitionsrunde mit Angel-Investment bekannt, die die Ziele des Managements sowohl in Bezug auf die Höhe des aufgenommenen Kapitals als auch auf das Kaliber der teilnehmenden neuen Investoren übertroffen hat. Die Mittel werden für die Vermarktung der revolutionären Präsentationssoftware Reactiv STAGE und die Fertigstellung der Reactiv SCRIBBLE Software für Whiteboards eingesetzt.



"Wir freuen uns sehr, dass Vizettos schnelle Expansion im Markt hochkarätiges Investment angezogen hat, das uns für 2019 einen weiteren Schub verleihen kann. Wir sind zuversichtlich, dass sich die Vision und strategische Führung unserer neuen Investoren und Vorstandsmitglieder als unschätzbar wertvoll erweisen werden", erklärte CFO Dushan Batrovic.



Vizetto gab heute ebenfalls die Aufnahme von vier neuen Mitgliedern in den Vorstand bekannt:



Margaret Atwood - Frau Atwood ist eine weltweit anerkannte Autorin, die mehr als 40 Werke (Belletristik, Poesie und kritische Essays) verfasst hat und als Erfinderin, Lehrerin und Umweltschützerin aktiv ist.



Bernard Li - Herr Li ist Mitgründer von Pure Energies, ein softwaregestütztes Solarunternehmen im Privathaushalt-Sektor. Pure Energies hat mit den führenden Unternehmen im Bereich Solarenergie zusammengearbeitet, und wurde nach einer Phase schnellen Wachstums von einem Fortune-500-Unternehmen übernommen. Herr Li war zuvor als Investment Professional für einen führenden Risikokapitalfonds tätig.



Colin Doe - Herr Doe ist der frühere CEO von Veridin Systems Canada, einem Anbieter, der Technologielösungen für zahlreiche Unternehmenskunden bereitstellt. Veridin wurde kürzlich von einem börsennotierten Unternehmen für Sicherheitslösungen übernommen.



Jon Clarke - Herr Clarke war als wichtiges Mitglied des Nytric-Teams maßgeblich an der Entwicklung neuer Patente, der Erfindung neuartiger kommerzieller Apparaturen und der Markteinführung von zahlreichen Produkten im Bereich Verbraucherelektronik beteiligt.



Der Abschluss der Angel-Investment-Finanzierungsrunde folgt direkt auf Vizettos internationalen Software-Bundling-Deal mit Ricoh. Die führenden interaktiven Whiteboards von Ricoh bieten in Verbindung mit dem Softwarepaket Reactiv STAGE ein beispielloses Leistungsversprechen, das die Akzeptanz in diesem noch relativ jungen Markt beschleunigen wird.



Informationen zu Vizetto



Vizetto entwickelt innovative Präsentations- und Kollaborationssoftware, die Meetings effizienter und produktiver macht. Reactiv ist darauf optimiert, das Gefühl zu vermitteln, von Hand mit Stift und Papier zu schreiben. Vizetto will die Frustrationen der Kunden mit bestehenden Präsentations- und Whiteboard-Anwendungen beseitigen, die zu einer höheren Effizienz bei Präsentationen, Meetings, Schulungen und Unterricht beitragen.



