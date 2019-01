Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, notiert am Dienstag unverändert im Bereich der 95,80/90. Dollarindex verliert nach Daten an Dynamik Nach dem das neue Wochenhoch bei 95,90 erreicht wurde, musste der Index seine positive Dynamik einbüßen und so ging es mit den US Daten zur 95,80/75 zurück. ...

