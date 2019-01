Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer angesichts aktueller Meldungen zu Monsantos Unkrautvernichter Roundup auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Ein Medienbericht, wonach dem Totalherbizid Roundup Pro 360 in Frankreich die Zulassung entzogen werde, sei negativ aber ohne bedeutende Auswirkungen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtiger sei indes, dass es in Kanada bezüglich des Mittels positive Signale gebe./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 12:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-01-15/16:28

ISIN: DE000BAY0017