Olten (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100061337 -



Eventfrog, der One-Stop-Shop für Veranstalter mit dem komplett

gebührenfreien Ticketing, erhält eine weitere bedeutende

Auszeichnung. Die Experten von Innossuisse haben das Oltner Startup

als Innovationsprojekt mit nachhaltigem Wachstumspotential (ready for

sustainable growth) zertifiziert.



Zertifikat unterstreicht das grosse Wachstumspotential



Eventfrog ist eines der sieben ersten Startups, welche mit dem

neuen Zertifikat von Innosuisse, der Schweizerischen Agentur für

Innovationsförderung, ausgezeichnet wurden. Innosuisse prüft Startups

auf ihre Marktchancen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf ein

nachhaltiges Wachstumspotential gelegt. Speziell aufgefallen ist den

Experten von Innosuisse, der do-it-yourself Ansatz, der einen hohen

Automatisierungsgrad ermöglicht, die diversen

Vermarktungsmöglichkeiten, die den Veranstaltern zur Verfügung

stehen und die Tatsache, dass Eventfrog bereits der grösste

Veranstaltungskalender der Schweiz ist.



Der umfassendste Veranstaltungskalender der Schweiz



Mit ihrem ausgeprägten do-it-yourself Ansatz ermöglicht die Event-

und Ticketing-Plattform Veranstaltern ihre Events zu erfassen,

Tickets kostenlos online zu verkaufen, die Veranstaltungen in

unzähligen Medien regional und national zu vermarkten und mit

Kaufanreizen Mehrumsatz am Event zu erzielen. Auch Veranstalter mit

geringen Budgets haben die Möglichkeit, ihre Events in den Medien

online und offline bekannter zu machen. So können auch kleinere und

mittlere Veranstaltungen ihre Reichweite deutlich erhöhen und mehr

Tickets verkaufen. Das ist das eigentliche Erfolgsrezept. Mit über

20'000 aktiven Events unterstreicht Eventfrog.ch und seine

gleichnamige mobile App den Erfolg der Plattform eindrücklich und ist

heute bereits der umfassendste Veranstaltungskalender der Schweiz mit

monatlich über 200'000 Unique Visitors auf der Website.



Bereits eine Reihe von Awards eingeheimst



Anfangs 2018 hat Eventfrog erstmals einen internationalen Award

gewonnen - den International Ticketing Business Disruptor Award. Eine

besondere Auszeichnung für Unternehmen mit weltweit einzigartigem

Businessmodell. Ein Jahr zuvor gewann das Startup überraschend den

Master of Swiss Web, die höchste Auszeichnung für ein Webprojekt in

der Schweiz, sowie diverse weitere Innovationspreise.



Eventfrog entstand als Innovationsprojekt innerhalb der Agentur

MySign



Die Event- und Ticketing-Plattform Eventfrog entstand aus einem

Innovationsprojekt der E-Commerce Agentur MySign AG und wurde im

Sommer 2016 zeitgleich mit der ersten Finanzierungsrunde als

eigenständige AG gegründet. Nach zwei weiteren Finanzierungsrunden

umfasst das Startup heute ein 15 köpfiges Team und steht vor dem

Sprung nach Deutschland. Inzwischen werden pro Monat über 250'000

neue Tickets auf der Plattform und in der gleichnamigen App zum

Verkauf angeboten.



Originaltext: Ticketfrog AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061337

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061337.rss2



Für weitere Informationen:



Reto Baumgartner

PR und Kommunikation

Gründer und Mitinhaber

+41 62 206 77 01



reto.baumgarnter@ticketfrog.com

Medien Kit mit Logos, Fotos und Grafiken:

www.eventfrog.ch/medien