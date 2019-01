In Aussicht gestellte Steuersenkungen in China haben am Dienstag die konjunktursensiblen US-Technologiewerte angetrieben. Negativ aufgenommenen Geschäftszahlen großer Banken hingegen drückten den US-Leitindex Dow Jones Industrial minimal ins Minus.

Der Dow stand zuletzt 0,06 Prozent tiefer bei 23 894,82 Punkten. Der marktbreite S&P 500 hingegen legte um 0,40 Prozent auf 2593,00 Punkte zu. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zog um 1,27 Prozent auf 6624,09 Zähler an./la/fba

