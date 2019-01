Wolfsburg (ots) - Der VfL Wolfsburg muss für mehrere Wochen auf Daniel Ginczek verzichten. Der 27 Jahre alte Stürmer hat sich im Testspiel der Wölfe am vergangenen Samstag im portugiesischen Albufeira gegen HNK Rijeka (3:0) eine Bandverletzung im rechten Fuß zugezogen, die nun konservativ behandelt wird. Das ist das Ergebnis eingehender Untersuchungen am Montag und Dienstag. "Schon in dem Moment, als es passierte, hatte ich die Befürchtung, dass es sich um eine schlimmere Verletzung handeln könnte. Das ist natürlich bitter für mich. Aber ich schaue jetzt nach vorne und gebe alles, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen zu können. Ich wünsche den Jungs für die kommenden Aufgaben viel Erfolg", so Ginczek. Cheftrainer Bruno Labbadia: "Sein Ausfall ist ein großer Verlust für uns, aber es tut mir auch für Daniel persönlich sehr leid. Er hat eine gute Hinrunde gespielt. Ich wünsche ihm einen positiven Heilungsverlauf und hoffe, dass er bald wieder bei der Mannschaft sein kann." Daniel Ginczek musste in der Partie gegen die Kroaten, die zum Abschluss des neuntägigen Trainingslagers in Portugal stattfand, in der 36. Minute ausgewechselt werden.



