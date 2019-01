München (ots) -



Neue Geschichten von Deutschlands bekanntester Großfamilie



- Handyentzug für Estefania und Loredana - Neue Folge am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II



Da Loredana und Estefania nur noch am Handy hängen, greift Familienoberhaupt Silvia zu neuen Erziehungsmaßnahmen und plant eine digitale Auszeit für die Wollnys. Zudem stehen die Abschlussfeiern von Estefania und Sarah-Jane vor der Tür und auf Silvia wartet eine besondere Überraschung.



Familienoberhaupt Silvia ist genervt. Loredana und Estefania sind nur noch mit ihren Handys beschäftigt und scheinen von ihrer Außenwelt nichts mehr mitzubekommen. Mama Wollny geht daher in die Offensive: Familie statt Facebook, Zelten statt Zocken lautet die Devise. Bei einem Camping-Ausflug müssen die Mobiltelefone in der Tasche bleiben. Außerdem gibt es statt Navigations-App auf dem Handy nur eine Landkarte, um den Campingplatz zu finden. Dort angekommen, lassen Estefania und Loredana nichts unversucht um heimlich an ihre Handys zu kommen. Ob das gut geht?



Bevor die Tour losgeht, stehen erst einmal die Abschlussfeiern von Estefania und Sarah-Jane an. Die Wollnys sind ganz schön stolz, dass die beiden ihren Schul- beziehungsweise Ausbildungsabschluss in der Tasche haben. Für die entsprechenden Feierlichkeiten werfen sich die Mädels in neue Ballkleider. Treffen sie mit ihrer Wahl auch den Geschmack von Mama Wollny?



Wie viele Millionen Frauen ist auch Silvia ein großer Fan der verstorbenen Prinzessin Diana. Durch ihre Tochter Sarafina erfährt sie von Deutschlands einzigem Lady-Di-Fanclub. Das Familienoberhaupt ist ganz aus dem Häuschen, als sie von der Gründerin des Clubs zur Tea-Time eingeladen wird. Am nächsten Tag wartet eine weitere Überraschung auf Silvia.



"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!": Neue Folge am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II



