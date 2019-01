München (ots) -



Ab dem 26. Januar magische OSTWIND-Momente im EQUILALAND erleben - Großes Highlight: Pferdetrainerin und Double aus den OSTWIND-Filmen Kenzie Dysli als Star-Gast bei EQUILA im SHOWPALAST MÜNCHEN - Ein gutes Gespann: Kooperation zwischen EQUILALAND und Constantin Film, die als Co-Produzenten mit der SamFilm Produktion für OSTWIND - Aris Ankunft zusammengearbeitet haben



Anlässlich des Kinostarts von OSTWIND - Aris Ankunft gibt es ab dem 26. Januar an drei aufeinander folgenden Wochenenden die magischen OSTWIND-Momente im EQUILALAND zu erleben. Besonderes Highlight ist der Stargast-Auftritt von Pferdetrainerin und Double aus der Filmreihe Kenzie Dyslie, die mit ihrer Rolle als Freireiterin am 9. und 10. Februar in der Show EQUILA live für ihre Fans zu sehen ist. In den Wochenenden davor steigt im EQUILALAND die Vorfreude auf den Kinostart mit einem OSTWIND-Kino-Marathon und einer Live-Lesung von OSTWIND-Autorin Lea Schmidbauer. "Wir haben mit unserem Pferde-Erlebnis-Park einen Ort mitten in der Stadt München geschaffen, bei dem sich Pferd und Mensch auf Augenhöhe nicht nur begegnen, sondern auch unsere Besucher die magische Verbindung, wie Mika und Ostwind sie haben, erleben können. Wir geben damit den OSTWIND-Momenten den perfekten Raum und Rahmen. Ich freue mich schon sehr auf diese gelebte Kooperation und darüber, dass wir Kenzie auch für EQUILA als Star-Gast gewinnen konnten", sagt General Managerin Meike Àrnason.



Große Freiheit und Gänsehaut-Momente: Kenzie Dysli als Star-Gast bei EQUILA



Die große Verbindung für diese besondere Kooperation schafft nicht nur das Thema Pferd. Star der Pferde-Szene Kenzie Dysli wirkte als Pferdetrainerin und Double der Reitszenen in den OSTWIND-Filmen mit. Außerdem gehört auch sie zur großen CAVALLUNA-Familie, zu der auch die Show EQUILA im SHOWPALAST MÜNCHEN und der Pferde-Erlebnis-Park EQUILALAND in München gehören. Bei der aktuellen CAVALLUNA Tourproduktion "Welt der Fantasie" ist sie als Horse Consultant tätig. Klar, dass die passionierte Freiheitskünstlerin bei den OSTWIND-Momenten das Highlight als Star-Gast bei der Show EQUILA im SHOWPALAST MÜNCHEN sein wird." Alle Termine der OSTWIND-Momente im EQUILALAND im Überblick:



- 26. + 27. Januar: OSTWIND-Filme 1-3 im Kino-Marathon im EQUILALAND - 03. Februar: Live-Lesung von OSTWIND-Erfinderin Lea Schmidbauer im EQUILALAND - 09. + 10. Februar: EQUILA Star-Gast Auftritt von Pferdetrainerin & Double Kenzie Dysli



Münchens Must-see - EQUILA im SHOWPALAST MÜNCHEN



Seit der Weltpremiere begeistert EQUILA als das Liveshow-Erlebnis in Deutschland das Publikum. Die magische Begegnung von Mensch und Pferd verbindet in einer einzigartigen Show Musik, Tanz, Artistik und hohe Reitkunst. Ein nie dagewesenes emotionales Mittendrin-Erlebnis wird durch die einzigartige Technik im eigens erbauten und privat finanzierten SHOWPALAST MÜNCHEN geschaffen. Das feste Theaterhaus, das EQUILA in München zeigt, lässt durch die unvergleichliche Nähe zu Pferden und Reitern jeden der 1.700 Zuschauer tief in die Geschichte eintauchen. EQUILA ist ein magisches Land, in dem sich der junge Held Phero mit seinem Pferd Arkadash auf eine aufregende Reise begibt. Ein Erlebnis für Erwachsene, Kinder und die ganze Familie.



Der SHOWPALAST MÜNCHEN liegt in mitten des 50.000 m2 großen Pferde-Erlebnis-Park München - EQUILALAND. Deutschlands neue Freizeitattraktion vereint als natürlich gestalteter Park einzigartige Freizeit-er¬lebnisse mit lehrreichem Wissenspass. Mit dem welteinmaligen Mix aus Entertainmentereignis, Freizeit-erlebnis, Wissensspaß und Backstage-Abenteuer ist EQUILALAND ein faszinierendes Ausflugsziel, das zum Entdecken, Mitmachen und Staunen einlädt.



OSTWIND - ARIS ANKUNFT Kinostart: 28. Februar 2019 im Verleih der Constantin Film Eine SamFilm Produktion in Co-Produktion mit Constantin Film und Alias Entertainment



