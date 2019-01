Laufen (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100005111 heruntergeladen

werden -



Ricola, das traditionsreiche Unternehmen aus Laufen, hat sich in

den vergangenen Jahren sehr erfolgreich entwickelt und wusste mit

seinen Spezialitäten aus Schweizer Bergkräutern weltweit zu

überzeugen. Mit dem Wachstum, der verstärkten Internationalisierung

und der fortschreitenden Digitalisierung ist die Komplexität der

Führung der Ricola Gruppe gestiegen. Um diesen Herausforderungen zu

begegnen, haben die Eigentümerfamilie und der Verwaltungsrat

Massnahmen in die Wege geleitet, um die positive Entwicklung von

Ricola auch in Zukunft voranzutreiben.



Felix Richterich konzentriert sich auf das

Verwaltungsratspräsidium



Felix Richterich (60) hat das Familienunternehmen seit 27 Jahren

erfolgreich geleitet, die letzten sieben Jahre im Doppelmandat als

CEO und Verwaltungsratspräsident. Nun hat er entschieden, sich ab 1.

Mai 2019 auf die Rolle als Präsident des Verwaltungsrates zu

konzentrieren und die Gruppe aus strategischer Sicht zu steuern.



Thomas P. Meier neuer CEO von Ricola



Am 1. Mai 2019 wird Thomas P. Meier als neuer CEO die operative

Führung von Ricola übernehmen. Der 48-jährige stammt aus Bülach (ZH),

ist verheiratet und Vater von drei Töchtern. Er ist für seine neue

Aufgabe bestens vorbereitet, war er doch bisher CEO von Franke Coffee

Systems, einer global tätigen Division der Franke Gruppe, und

Mitglied der Konzernleitung von Franke. Zuvor bekleidete er während

zwei Jahrzehnten verschiedene Schlüsselpositionen in der

Markenartikelindustrie im Bereich Lebensmittel, zuletzt als Managing

Director Asia-Pacific bei Lindt & Sprüngli. Thomas P. Meier besitzt

einen Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität St. Gallen. Mit

seiner Berufserfahrung, seinem internationalen Hintergrund sowie

seinen schweizerischen Tugenden ist Thomas P. Meier bestens gerüstet,

um Ricola gemeinsam mit der langjährigen und erfahrenen

Geschäftsleitung in die Zukunft zu führen.



Unternehmerfamilie bleibt engagiert



Die Unternehmerfamilie Richterich bleibt mit mehreren

Familienvertretern strategisch und operativ engagiert. Neben Felix

Richterich als Präsident wird Raphael Richterich (34) neu

Vizepräsident des Verwaltungsrats. Er ersetzt Eva Richterich (45),

die seit 1. Januar 2019 als neue Chief Marketing Officer (CMO) die

Abteilung Global Marketing and Innovation leitet. Eva Richterich hat

in den letzten Jahren als Vizepräsidentin des Verwaltungsrates das

Unternehmen und die Marke mitgestaltet. Mit dem Zukunftslabor Ricolab

hat sie zudem wichtige Impulse in der Innovation und der

Digitalisierung gesetzt. Um sich voll auf ihre neue Aufgabe zu

konzentrieren, schied Eva Richterich per 1. Januar 2019 aus dem

Verwaltungsrat von Ricola aus.



Mit diesen Massnahmen ist die Nachfolge sowohl im Verwaltungsrat

als auch im Management rechtzeitig und sorgfältig geregelt, um das

traditionsreiche Familienunternehmen erfolgreich in die Zukunft zu

führen.



Originaltext: Ricola

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005111

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005111.rss2



Kontakt für die Medien:

Ricola Group AG

Lukas Eiselin

Baselstrasse 31

4242 Laufen

Tel +41 61 765 41 21

media@ricola.com