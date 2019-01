Darf ein Staat das Existenzminimum kürzen? Können Menschen mit Hartz-Sanktionen zum Arbeiten bewegt werden? Ist das bedingungslose Grundeinkommen sinnvoll? Antworten findet, wer den Sinn der Arbeit erforscht.

Die Schweizer haben 2016 in ihrer Volksabstimmung die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens mit großer Mehrheit abgelehnt. Bei uns nimmt die politische Diskussion darüber gerade erst Fahrt auf: Es geht um die Frage, ob es angemessen ist, Hartz-IV-Empfängern die Leistungen zu kürzen, wenn sie ihren Pflichten zur Arbeitsaufnahme nicht nachkommen. Populistisch pointierte Stichworte wie "bezahltes Nichtstun" (SPD-Chefin Andrea Nahles) oder "Agenda für die Fleißigen" (FDP-Chef Christian Lindner) fallen. Sie implizieren, dass Aktivitäten aus eigenem Antrieb nicht zu erwarten sind. Eine Steilvorlage für schwarz-weißes Stammtischgeschwätz. Die Sache ist komplizierter. Die psychologische Frage ist: Was motiviert Menschen zur Arbeit, und wie lassen sie sich zu leistungsorientierter Arbeit motivieren?

Innerhalb der Arbeits- und Organisationspsychologie gibt es eine lange Forschungstradition, die sich mit der Erklärung von Arbeitsverhalten beschäftigt. In unzähligen Ratgebern wird dieses Wissen aufgegriffen. Ziel ist, eine hohe Arbeitsmotivation zu erreichen. Sie wird vornehmlich - sowohl bei Arbeitslosen als auch bei Erwerbstätigen - in der Schaffung äußerer Anreize gesucht. Damit setzen Politik und Unternehmen an der extrinsischen Motivation an. Eine hohe Bezahlung und Boni sind ihre bekanntesten Währungen. Aber auch soziale Anerkennung - etwa das Lob durch den Chef oder die Bewunderung der Nachbarn für die teuren Statussymbole, die man sich leisten kann - gehört dazu. In der berühmten Bedürfnispyramide des US-Psychologen Abraham Maslow finden sie sich auf den unteren Ebenen wieder - den Ebenen der sogenannten Defizitmotive, deren Nichtbefriedigung ein Mangelgefühl hervorruft. Monetäre Anreize und eine positive Umgebung stellen für Mitarbeiter demnach eine Art Mindestmotivation dar. Denn ganz offenkundig fehlt noch ein entscheidendes Puzzleteil: die Motivation aus eigenem Antrieb, die intrinsische Motivation.

Als Voraussetzung für intrinsische Motivation werden individuell herausfordernde, ganzheitlich gestaltete Arbeitsinhalte betrachtet. Wird ein Ziel erreicht, erstarkt die Bereitschaft, sich weiterhin für die Aufgabe und die Arbeit einzusetzen. Der platte Kalenderspruch bestätigt sich hier: Man wächst an seinen Herausforderungen. Für manche sind Geld und das Gefühl, Tag für Tag die Kreditkarte zum Glühen bringen zu können, eben nicht die entscheidende Währung. Stattdessen ist es das erhebende Gefühl, Sinn in ihrem Tun zu erleben, für etwas "Bedeutsames" zu arbeiten und an Herausforderungen zu wachsen - selbst wenn es nur ein kleines bisschen ist.

Die Vorstellung, dass bezahlte Arbeit vor allem extrinsisch motiviert ist, greift ...

Den vollständigen Artikel lesen ...