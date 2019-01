ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den Verlusten am Vortag ist es am Dienstag am Schweizer Aktienmarkt nach oben gegangen. Neue Stimulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung ließen die Anleger auf eine Erholung der globalen Konjunktur hoffen. Allerdings gab es auch eine Reihe dämpfender Nachrichten, so eher schwache US-Konjunkturdaten und enttäuschende Quartalszahlen der US-Großbank JP Morgan. Zudem herrschte Zurückhaltung vor der Brexit-Abstimmmung im britischen Unterhaus, die erst nach Börsenschluss stattfindet. Dagegen kam etwas Unterstützung vom Devisenmarkt, weil der Franken gegen den Euro und vor allem gegen den Dollar schwächelte. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 8.825 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 41,14 (zuvor: 36,67) Millionen Aktien.

Pharma-Werte waren europaweit gesucht. Mit den schwachen US-Daten seien defensive Werte am Nachmittag gekauft worden, sagten Händler. Novartis verteuerten sich um 1,9 Prozent und Roche um 1,4 Prozent. Dagegen gaben die zuvor führenden Industrie-Aktien einen Teil der Gewinne ab. ABB stiegen nach zunächst deutlich höheren Aufschlägen nur noch um 0,5 Prozent.

Swiss Re verloren 1,5 Prozent. Der Rückversicherer beziffert die Schadensbelastung durch Naturkatastrophen im vierten Quartal 2018 auf etwa 1 Milliarde US-Dollar. Für das abgelaufene Gesamtjahr rechnet Swiss Re mit Belastungen aus Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Großschäden von 2,9 Milliarden Dollar. "Das letzte Quartal 2018 war stark durch Naturkatastrophen belastet", so Edouard Schmid, Group Chief Underwriting Officer von Swiss Re.

Geberit gaben 1,3 Prozent ab. Nach Ansicht der Analysten von Berenberg hat Geberit in den vergangenen beiden Jahren sich unten den Erwartungen entwickelt. Hierbei handele es sich nicht um eine vorübergehende, sondern vielmehr um eine strukturelle Schwäche, so die Analysten. Die Analysten empfehlen, den Wert zu verkaufen.

Bankenwerte blieben mit den unter Erwartung ausgefallen JP-Morgan-Zahlen hinter dem Markt zurück. Credit Suisse und UBS verzeichneten kleine Gewinne.

