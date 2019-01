Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 17. Januar 2019 (Woche 3)/15.01.2019



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



Packend und berührend - "Verlorene": ein Familiendrama aus der süddeutschen Provinz jetzt im Kino.



Umstritten und preiswürdig - Robert Menasse erhält die Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz.



Junge Talente, starke Geschichten und ein Jubiläum - das 40. "Filmfestival Max Ophüls Preis".



Grenzüberschreitend und innovativ: "Wake Me Up" - ein Festival über neue Formen des Sehens: der "Filmwinter" in Stuttgart.



Mannheimer Tanztheater im Aufwind - Stephan Thoss und sein Ensemble am Nationaltheater Mannheim.



100 Sekunden Kunst - "Interactive Plants", ZKM Karlsruhe.



Kulturtipps.



Freitag, 18. Januar 2019 (Woche 3)/15.01.2019



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Liebe eine Chance



Das kann doch nicht gut gehen! Da ist die junge Kirchenchorleiterin, die sich unsterblich in den katholischen Pfarrer verliebt hat. Oder der Metzger, der sich auf einer Party blendend mit der Philosophie-Professorin verstand und sie seitdem nicht mehr vergessen kann. Oder die Geliebte, die jahrelang geduldig das Versteckspiel und ein Leben in der Warteschleife erträgt. Immer in der Hoffnung, dass der Mann sich eines Tages zu ihr und seinen wahren Gefühlen bekennen wird. Haben Paare mit solch außergewöhnlichen Konstellationen überhaupt eine Chance auf ein gemeinsames Glück?



Obwohl die Beziehung beendet ist, müssen noch längst nicht alle Gefühle weg sein. Wenn nach 30 Jahren Funkstille beim Klassentreffen wieder alte Gefühle für die Jugendliebe aufflammen, daheim aber Frau und Kind warten, gesellen sich zu den schönen Erinnerungen von damals schnell Gewissensbisse und die Frage, ob diese großen Emotionen vielleicht doch nur ein kurzes Strohfeuer waren. Manche Paare lassen sich dennoch auf den zweiten Versuch ein.



Wann lohnt es sich, um die Liebe zu kämpfen? Gibt es eindeutige Signale, die gegen eine gemeinsame Zukunft sprechen? Ist es besser, auf sein Herz oder auf den Verstand zu hören? Oder werfen Menschen generell die Flinte zu schnell ins Korn? "Der Liebe eine Chance" - am 18. Januar 2019 im "Nachtcafé".



"Liebe muss manchmal mutig sein". Danach handelte die Bestsellerautorin Hera Lind, als sie sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere in einen Hotelier verliebte. Für ihn verließ sie ihren Mann und ließ zwei ihrer vier gemeinsamen Kinder bei ihm. Nach dieser Entscheidung hagelte es Negativpresse - sie wurde als Rabenmutter beschimpft, verlor ihr Ansehen und viele Aufträge. Auch wenn die Schriftstellerin zeitweise finanziell am Abgrund stand, hat sie das klare Ja zu ihrer großen Liebe keinen Tag bereut.



"Ich habe in meinen Partnerschaften viel Schutt und Asche hinterlassen", resümiert TV-Moderator Carlo von Tiedemann. Über Jahre führte er ein Leben voller Exzesse - Affären und Lügen, Koks und Alkohol, dazu Puff- und Casinobesuche - zwei Langzeit-Beziehungen hielten diesem Lebensstil nicht stand. Bis vor 19 Jahren Julia in sein Leben trat, den Lebemann zähmte und bis heute zeigt, dass Liebe stärker sein kann als alle Laster.



Seit 13 Jahren führt Claudia Schäfer ein Leben in der Warteschleife und durchlebt ein Wechselbad der Gefühle. So lange ist die Schwäbin bereits guten Mutes, dass sich der Mann, den sie nur heimlich treffen kann, doch noch zu ihr bekennt. Zwar empfindet sie das Leben einer Geliebten zwischen Hoffen und Bangen als belastend, dennoch glaubt sie fest daran, dass er sich eines Tages von seiner Frau trennen wird: "Die Chance ist für mich immer da. Er ist einfach der Mann meines Lebens."



Auch Walther Hoffmann musste viel Geduld aufbringen, bis sich das Liebesglück einstellte. Bei der Suche nach seiner Traumfrau ließ sich der Berliner Dauersingle vor laufender Kamera begleiten. Um die Passende zu finden, war er viel im Ausland unterwegs und polarisierte mit seiner unerschrockenen Art: "Sie muss wissen, sich gut anzuziehen und Charisma und Stil haben." Schließlich sprang bei Marta der Funke über - seit 2017 ist der Reisebüro-Mitarbeiter mit der ungarischen Ärztin verheiratet.



Eine moderne, gleichberechtigte Beziehung - das wünschen sich die meisten Paare. Wie schwer aber trotz aller Bemühungen die Praxis ist, erfährt die Feministin Meredith Haaf jeden Tag aufs Neue. Die zweifache Mutter weiß, wie anstrengend der Balanceakt zwischen Beruf, Kindern und einer Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Damit die Liebe dabei aber nicht auf der Strecke bleibt, ist reden das oberste Beziehungsgebot: "Man muss extrem im Gespräch bleiben, das ist manchmal aber gar nicht so leicht."



Keinerlei Gesprächsbereitschaft zeigte der Bischof, als ihm Stefan Hirblinger sein Geheimnis eröffnete. Als katholischer Priester führte Hirblinger trotz Zölibat eine Liebesbeziehung. Nach jahrelangem Versteckspiel wurde die Frau, die sein Herz eroberte, schwanger: "Es war ein großes Dilemma. Ich habe immer stärker gemerkt, dass es mir wichtiger wird, eine Familie zu gründen und meine Sexualität zu leben." 2017 beendete er das belastende Doppelleben und lebt heute mit allen Konsequenzen.



Wolfgang Krüger hat täglich mit Menschen zu tun, die sich trotz Problemen und Hindernissen für die Liebe entschieden haben, aber auch seit Jahren auf die große Liebe hoffen. "Selbst wenn die Startbedingungen nicht perfekt sind, ist Liebe möglich", so der Psychotherapeut. Krüger weiß, wie sich vermeintlich unüberwindbare Hürden meistern lassen, wann es sich lohnt, um die Liebe zu kämpfen und unter welchen Umständen eine gemeinsame Zukunft nahezu aussichtlos ist.



Samstag, 16. Februar 2019 (Woche 8)/15.01.2019



18.45 BW+RP: Stadt - Land - Quiz



Das Städteduell im Südwesten



Winterzeit bei "Stadt Land Quiz". Manche lieben diese Jahreszeit mit ihren verschneiten Landschaften, mit Ski- und Schlittenfahrten und mit gemütlichen Stunden in der warmen Stube. Andere stöhnen über kurze Tage, über kalte Nächte und über vereiste Straßen. Der Winter prägt den Jahreslauf und entzweit die Gemüter. SWR Moderator Jens Hübschen ist im rheinland-pfälzischen und im baden-württembergischen Winterbach unterwegs, um die Bewohner über das winterliche Leben zu befragen. Was wissen sie über die Eisheiligen, über Schneekugeln und über Winterbräuche? Insgesamt 1.000 Punkte kann jeder Ort erspielen. Mal sehen, welchem der beiden Winterbachs es am Ende warm ums Herz wird.



Dienstag, 19. Februar 2019 (Woche 8)/15.01.2019



Tagestipp



20.15 Närrische Wochen im Südwesten Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil



Moderation: Rainer Vollmer



Lachen, Tusch und "Ho Narro" - Moderator Rainer Vollmer präsentiert die Stars der Konstanzer Bühnenfasnacht live im altehrwürdigen Konzil. Mit spitzer Zunge präsentieren sich die Akteure der Narrengesellschaften Niederburg und Kamelia Paradies und blicken auf das vergangene Jahr zurück. Lothar Bottlang bruddelt über das Leben, Jürgen Greis sticht als Bodensee-Schnoog zielsicher zu. Hans Leib steckt in der in der Midlife-Crisis, während das närrische Duo Claudia Zähringer und Norbert Heizmann in die Rollen von Gerlinde und Winfried Kretschmann schlüpft.



Ingolf Astor und Raphael Brausch aus dem Nachbarort Allensbach parodieren "Klares für Rares". Das Damen-Trio Anja Uhlemann, Nicole Paul und Moni Schönegg hat seine liebe Not mit dem Einüben eines Can-Cans. Eine Premiere bei der Fernsehfasnacht feiert die Hygienefachkraft Elfriede alias Michaela Bauer und Louis Romita mit seiner piccola cucina, der kleinen Küche.



Für musikalische Stimmung sorgt die Froschenkapelle Radolfzell unter der Leitung von Tobias Franz und der Pianist Jürgen Waidele. Barbara Mauch und Maike Siegelova berichten als schiefe Schicksen von ihren Erfahrungen auf dem "Traumschiff". Das O(h)rsinger Schnatterquintett sinniert über die Liebe. Auch der Tanz wird mit der Grundelgarde und den Imperijazzies nicht zu kurz kommen. Nach dem erfolgreichen Einstand in der vergangenen Saison ist der junge Bua Janis Zimmermann zum Teenager mutiert. Mit seinen neun Jahren traut sich Enea von Stechow als Klepperle zum ersten Mal auf die Fernsehbühne.



