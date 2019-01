Nachdem der jüngste Bericht zur Inflationsentwicklung in den USA einmal mehr vergleichsweise "zahm" ausgefallen ist, kommt der US-Dollar-Index von seinem jüngsten Hoch zurück. Das hilft dem Goldpreis zunächst wieder in positives Terrain. In den Vereinigten Staaten wurde heute der Produzentenpreisindex für Dezember veröffentlich, der um 0,2% unter den Novemberwert liegt. Das ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die hoffen, ...

