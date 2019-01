London - Positive Nachrichten aus China haben Europas Börsen am Dienstag gestützt. Die Regierung in Peking will offenbar der schwächelnden Wirtschaft des Landes mit umfangreichen Steuersenkungen unter die Arme greifen. Sorgen wegen der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament aber verhinderten grössere Gewinne. Die britische Premierministerin Theresa May muss sich am Abend auf eine historische Niederlage bei dem Votum über ihren mit der Europäischen Union ausgehandelten Deal gefasst machen.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone schloss 0,42 Prozent höher bei 3068,05 Punkten. Der französische Cac 40 rückte um 0,49 Prozent auf 4786,17 Punkte vor und für den britischen FTSE 100 ging es um 0,58 Prozent auf 6895,02 Punkte nach oben. Zum Wochenstart hatten die Aktienkurse weltweit noch etwas unter enttäuschenden chinesischen Aussenhandelsdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...