Dass Ford und Volkswagen Kooperationsgespräche führen, war lange bekannt. Jetzt haben Ford-Chef Hackett und VW-Chef Diess in Detroit verkündet, wie sie sich eine Allianz vorstellen. Ein Pick-Up soll den Anfang machen.

Die Voraussetzungen könnten unterschiedlicher kaum sein: der Volkswagen AG geht es trotz des immer noch nicht vollends abgeschlossenen Dieselskandals prächtig. Bei der Ford Motor Company sieht es ganz anders aus. Die immer geringer werdende Nachfrage an den jahrzehntelang so ertragreichen Limousinen setzt den Amerikanern insbesondere in ihrem Heimatland USA zu und auch auf den meisten Märkten in Europa sieht es trotz eines guten Produktportfolios nicht gerade rosig aus.

Doch auch Volkswagen hat so seine Probleme. Gerade in den USA sind die Wolfsburger bei weitem nicht so erfolgreich, wie man es gerne sein möchte und der chinesische Markt ist für alle ein Risiko, das es zu minimieren gilt. Zu spät ist man bei VW auf den SUV-Zug aufgesprungen, die Pick-Ups hat man vernachlässigt und der modulare Elektrobaukasten, der mittlerweile die Volumenmarken des Konzerns bestimmt, ist zwar variabel und beliebig skalierbar, jedoch auch teuer. Ohnehin kommen auf beide Großkonzerne mächtige Kostenrisiken bei der Einführung von Elektromodellen zu. Gerade erst verkündete VW, 700 Millionen Dollar in das US-Werk in Chattanooga für die Elektro-Auto-Produktion zu investieren.

Kein Wunder daher, dass das Topmanagement beider Marken in den vergangenen Monaten die Köpfe zusammengesteckt und die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit ...

