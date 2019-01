BERLIN (Dow Jones)--Der Vorstandschef der Deutschen Bank hat für das kommende und das abgelaufene Jahr ein positives Bild für das größte deutsche Geldhaus gezeichnet. "Nachdem wir unser Fundament stabilisiert und die Kosten in den Griff bekommen haben, können wir nun wieder kontrolliert wachsen", kündigte Christian Sewing in dem Manuskript für seine Rede beim Hauptstadtempfang der Bank in Berlin an. Diese sei "für das abgelaufene Geschäftsjahr auf dem besten Weg zum ersten Jahresgewinn seit 2014", hob er hervor.

"Unsere Bilanz ist so solide wie selten zuvor", betonte der Vorstandsvorsitzende. "Wir sind sehr gut kapitalisiert, verfügen über hohe Liquiditätsreserven, und unsere Markt- und Kreditrisiken sind so gering wie selten zuvor." Außerdem habe die Bank ihre Kosten nachhaltig gesenkt. Mit dem geplanten Wachstum wolle die Bank einen positiven Beitrag für ihre Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und auch "für die Gesellschaft als Ganzes" leisten. "Wir sind und bleiben in vielen Geschäftsfeldern eine globale Bank, die in mehr als 60 Ländern tätig ist", sagte er. "Wir sind hier, um zu bleiben."

Die Bank habe 2018 auch ihre Rechtsrisiken erheblich reduziert, und daran änderten auch die jüngsten Ereignisse wie die Durchsuchungen Ende November nichts. Die Verdachtsmomente im Zusammenhang mit den Panama Papers wolle man schnellstmöglich ausräumen. "Bisher, das möchte ich aber auch deutlich sagen, haben wir keine Hinweise auf ein Fehlverhalten unsererseits", betonte Sewing. Dies gelte auch im Fall der estnischen Danske Bank. Sewing forderte, die Unschuldsvermutung hier "nicht auf den Kopf" zu stellen und warnte vor einer Vorverurteilung.

Kurs der Geldpolitik nicht mehr klar

Für die Weltwirtschaft warnte er vor Unsicherheiten. "Nach Jahren des stabilen Aufschwungs sind plötzlich dunklere Wolken aufgezogen", sagte er. "Vor allem aber rechnen wir inzwischen ständig mit abrupten und unerwarteten Ereignissen." Die meisten Experten hätten unterschätzt, wie sehr die Finanzmärkte und die Konjunktur am billigen Geld der Zentralbanken hingen. Für die Eurozone erwarte die Bank 2019 etwas mehr als ein Prozent Wachstum und für Deutschland 1,3 Prozent. "2020 könnte sich die Konjunktur weiter eintrüben", warnte Sewing.

Damit sei der Kurs der Geldpolitik plötzlich nicht mehr so klar, wie er vor wenigen Monaten noch erschienen sei. Wenn sich die Konjunktur weiter eintrüben sollte, könnte die US-Notenbank die Zinsen schon bald wieder senken, und bei der Europäischen Zentralbank erwarteten die Volkswirte der Bank erst im März 2020 eine erste Zinserhöhung - wobei auch das inzwischen immer ungewisser erscheine.

Als Riskofaktoren benannte Sewing die Gefahr eines ungeordneten Brexit, eine weitere Eskalation der Handelskonflikte, neue Fragezeichen hinter der Finanzstabilität in Europa und das weltweit hohe Verschuldungsniveau.

Scholz will europäische Banken-Champions

Zum Brexit versicherte Sewing, "dass wir als Bank auf alle Szenarien gut vorbereitet sind". Doch könne man sich nur auf das vorbereiten, was man antizipiere. Und schon aufgrund dessen, was absehbar sei, würden bei einem ungeordneten Brexit drastische Konsequenzen erwartet. Sewing rechnete deshalb damit, dass London den Ausstieg aus der EU um mindestens drei Monate verschieben werde, falls das Austrittsabkommen am Abend im Unterhaus abgelehnt werde.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte sich bei einer Veranstaltung am Nachmittag für "europäische Champions" in der Finanzindustrie ausgesprochen. Es gelte aber sicherzustellen, dass dies auf eine Weise geschehe, "die auch selbsttragend ist", hob der Finanzminister beim "Future Forum Europe" hervor. "Da sind wir ein guter Gesprächspartner, mehr will ich gar nicht dazu sagen", erklärte Scholz. "Sie sehen ja, dass in der Welt etwas los ist, und das sehe ich auch."

In den vergangen Monaten gab es vermehrt Spekulationen über eine mögliche Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank, bei der der Bund Minderheitsaktionär ist. Das Finanzministerium hat sich bereits "wirtschaftlich sinnvollen" Fusionen im Bankensektor gegenüber offen gezeigt, nachdem sich der Grünen-Abgeordnete Danyal Bayaz in einer Anfrage nach Kontakten zur Deutschen Bank erkundigt hatte - und auch danach, ob es in den Gesprächen auch um eine mögliche Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank gegangen sei.

