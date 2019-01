Für Entschädigungen bei Flugausfällen oder Verspätungen hat die EU klare Regeln bestimmt. Trotzdem gibt es immer wieder Streit. Grund ist eine Ausnahme, auf die Fluggesellschaften sich berufen können.

Irgendwann hört der Spaß beim Reisen auf: Stundenlange Verspätungen, verpasste Anschlüsse, abgesagte Flüge. Für den Ärger gibt es in vielen Fällen als Trostpflaster immerhin eine Ausgleichszahlung von der Fluglinie. Allerdings können sich die Unternehmen in bestimmten Fällen auf eine Ausnahme in der Fluggastrechte-Verordnung der EU berufen. Wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die das Unternehmen nicht beeinflussen kann, entfällt der Anspruch. Immer wieder landen Streitfälle vor Gericht.

Worum geht es konkret? Der BGH befasste sich jetzt in zwei Fällen mit der Forderung von je 600 Euro Ausgleichszahlung für insgesamt fünf Fluggäste. Die Kläger wollten Ende Mai 2016 mit British Airways von New York über London nach Stuttgart fliegen. Am Terminal des US-Flughafens fielen die Computer komplett aus. Damit die Flüge nicht gestrichen werden mussten, wurden die Formalitäten per Hand, am Laptop oder Telefon erledigt. Das dauerte, die Maschine kam fast drei Stunden zu spät in London an.

Der vorgesehene Flug nach Stuttgart war weg. Am Ende hatten die Passagiere mehr als neun Stunden Verspätung. In diesem ...

