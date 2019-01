Kurz vor der Abstimmung im britischen Parlament hat Premierministerin Theresa May leidenschaftlich für das von ihr ausgehandelte Brexit-Abkommen mit der EU geworben. "Eine Stimme gegen diesen Deal ist eine Stimme für nichts mehr als Unsicherheit, Spaltung und das sehr reale Risiko eines "No Deal"", sagte sie am Dienstagabend in London. Ein Ja sei der einzig sichere Weg, einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU zu verhindern. "Dies ist das wichtigste Votum, an dem jeder von uns in seiner politischen Karriere teilnehmen wird", sagte May. Diese Entscheidung werde jeder der Parlamentarier verteidigen und mit ihr für viele Jahre leben müssen.

Großbritannien will am 29. März die EU verlassen. Das Parlament stimmt am Dienstagabend über das Abkommen zwischen London und der EU ab. Erwartet wird eine historische Niederlage für May. In dem Fall könnte die Premierministerin erneut versuchen, der EU Zugeständnisse abzuringen, um ein zweites Mal über den Deal abstimmen zu lassen.

Nach dem Willen des Parlaments soll die Regierung bei einer Niederlage bis Montag einen Plan B vorlegen, über den innerhalb von sieben Sitzungstagen abgestimmt werden soll - also spätestens am 31. Januar. Sollte sich das Parlament auch dann nicht auf das weitere Vorgehen einigen, droht ein Austritt ohne Abkommen mit dramatischen Folgen für fast alle Lebensbereiche./tam/DP/he

