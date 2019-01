Das britische Parlament hat einen Änderungsantrag zum Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May mit großer Mehrheit abgelehnt. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag in London mit 600 zu 24 Stimmen gegen den Vorstoß des Brexit-Befürworters John Baron, der eine Ausstiegsklausel aus der umstrittenen Garantie für eine offen Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland gefordert hatte. Eine solche Garantie ist im Brexit-Abkommen festgeschrieben. Nun stimmt das Parlament über den Deal ab. Dabei wird eine historische Niederlage für May erwartet. In dem Fall könnte die Premierministerin erneut versuchen, der EU Zugeständnisse abzuringen, um ein zweites Mal über den Deal abstimmen lassen zu können./tam/cy/si/DP/he

