Die britischen Abgeordneten haben am Dienstagabend mit der Abstimmung über den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May begonnen. Gerechnet wird mit einer schweren Niederlage für die Regierungschefin. Mehr als 100 Abgeordnete aus dem Regierungslager hatten angekündigt, gegen den Deal stimmen zu wollen. Auch die nordirische-protestantische DUP, von der die konservative Minderheitsregierung abhängt, will das Abkommen ablehnen./cmy/DP/he

