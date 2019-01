Die Weltbank will arme Länder besser für den Kampf gegen den Klimawandel rüsten und hat dazu ein Kreditprogramm im Wert von 50 Milliarden Dollar aufgelegt. Der Aktionsplan soll fünf Jahre lang laufen, teilte die Weltbank am Dienstag in Washington mit. Mit dem Geld könnten Staaten etwa ihre Warnsysteme für Naturkatastrophen ausbauen - was bis zu 250 Millionen Menschen in mindestens 30 Ländern zugute kommen würde. Es gehe aber auch etwa darum, Sozialsysteme für die Folgen von Klimawandel fit zu machen und den Wiederaufbau nach Katastrophen zu beschleunigen./dm/DP/he

