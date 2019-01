Barrick Gold hat nach Bekanntwerden der anstehenden Fusion mit Randgold zunächst noch einige Phantasie am Markt erzeugt. Derzeit scheint jedoch die Luft ein wenig raus zu sein. Wer etwas Geduld mitbringt, kann dennoch auf einen Kurssprung um mehr als 10 % hoffen. Denn: Die Aktie ist unverändert in einem charttechnischen Aufwärtstrend, auch wenn es in den zurückliegenden vier Wochen um insgesamt 11 % nach unten ging. Im Zeitraum von drei Monaten bewegte sich die Aktie unter dem Strich kaum. Wichtig ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...