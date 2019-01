Les activités programmées se poursuivront jusqu'au 5 mai 2019

Le produit de la vente sera affecté à de nouvelles opportunités de croissance

Burnaby, Colombie-Britannique--(Newsfile Corp. - January 15, 2019) - Canlan Ice Sports Corp., l'entreprise qui est chef de file en matière de complexes de sport récréatif en Amérique du Nord, annonce aujourd'hui que, après avoir été au service des citoyens de Montréal pendant 24 ans, elle a l'intention de vendre son complexe de quatre patinoires, Les 4 Glaces, situé à Brossard (Québec). Toutes les activités déjà programmées, notamment celles liées à Ligue de hockey récréatif pour adultes (ASHL) se poursuivront jusqu'à la fin du calendrier prévu; la fermeture du complexe se fera le 5 mai 2019.

« Dans le cadre de nos activités courantes, nous évaluons régulièrement la rentabilité de nos unités commerciales, en parallèle aux cycles de vie normaux de nos immobilisations », explique Joey St-Aubin, Président et chef de la direction de Canlan Ice Sports Corp. « Après 39 ans, le complexe Les 4 Glaces a atteint la fin de son activité économique en tant qu'aréna récréatif. Certes, la décision de retirer cet actif de notre offre de produits n'a pas été facile à prendre, car nous pensions à notre personnel dévoué, à nos contractuels, à nos fournisseurs et à notre précieuse clientèle; cependant, nous sommes motivés par le fait que cela contribuera à permettre aux citoyens de Brossard d'obtenir de nouveaux services dynamiques et/ou de nouvelles options en matière d'habitation par la reconversion du terrain. Nous affecterons le produit de la vente à de nouvelles installations et/ou de nouveaux marchés stratégiques. »

« Mais avant tout, nous souhaitons remercier les membres de notre personnel, nos contractuels et les fournisseurs du complexe Les 4 Glaces pour toutes ces années consacrées à l'essor de l'entreprise, au service à la clientèle et à l'entretien des installations », ajoute Joey St-Aubin. « Nous souhaitons également remercier nos clients pour leur fidélité et les assurer que nous continuerons à leur offrir ce service de qualité auquel ils ont été habitués au complexe Les 4 Glaces, et ce jusqu'à la fermeture, le 5 mai 2019. »

Canlan exploite actuellement plusieurs programmes, ligues et tournois destinés aux jeunes comme aux adultes au complexe Les 4 Glaces. Nous tenterons de reprendre ces activités dans d'autres sites de la rive Sud, où Canlan agirait comme locataire des lieux ou comme partenaire d'exploitants locaux.

Demandes d'information concernant l'achat

Pour toute demande d'information, les parties intéressées sont priées de communiquer avec le vice-président directeur de Canlan, Michael Gellard, au 604 736-9207, ou avec Richard Sauvé, de NAI Terramont Commercial au 514 212-0133.

À propos de Canlan

Canlan Ice Sports Corp est le chef de file nord-américain en matière de développement, d'exploitation et de gestion de complexes récréatifs polyvalents. Dans le secteur privé, nous sommes le plus important propriétaire et exploitant de complexes destinés aux sports de glace récréatifs avec 20 emplacements au Canada et aux États-Unis, pour un total de 57 patinoires, en plus de cinq terrains de soccer intérieurs et 15 terrains de sport, volley et basket.

Canlan Ice Sports Corp. est inscrite à la bourse de Toronto sous le titre « ICE ».

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives, lesquelles pourraient être décelées par des mots comme « s'attend à », « anticipe », « prévoit », « a l'intention de », « indique » ou d'autres expressions semblables. Ces déclarations ne constituent pas une garantie quant aux rendements futurs et comportent par nature des risques et des incertitudes. Les résultats effectifs de l'entreprise pourraient s'avérer sensiblement différents de ceux qui sont actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs énoncés dans des rapports et autres documents produits périodiquement par l'entreprise auprès d'autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières.

Pour plus de renseignements :

Canlan Ice Sports Corp.

Michael F. Gellard

Vice-président directeur

604 736-9207