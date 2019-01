MobileIron (NASDAQ:MOBL), die sichere Grundlage für modernes Arbeiten, gab heute bekannt, dass es von Google als Partner in seinem Programm "Android Enterprise Recommended" für Anbieter von Unternehmenslösungen für Mobilitätsmanagement (Enterprise Mobility Management, EMM) anerkannt wurde. Android Enterprise Recommended validiert EMM-Lösungen, die einen von Google definierten erhöhten Anforderungskatalog erfüllen, und bietet erweiterte Android-Enterprise-Funktionen, die von hoch qualifizierten Teams unterstützt werden, die sich auf moderne Android-Sicherheit und -Management spezialisiert haben.

"Die Transformation des Unternehmens wird im zweiten Jahrzehnt des Android-Computing im Mittelpunkt stehen. Angebote wie Android Enterprise Recommended, OEM Config und Google Play Protect bilden den perfekten Ansturm, um die Millionen von Android-Geräten zu unterstützen, die zunehmend auf dem Weg ins Unternehmen sind", sagt Simon Biddiscombe, CEO, MobileIron. "MobileIron freut sich, Partner im ‚Android Enterprise Recommended' -Programm für EMMs zu sein. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Expertise in der Endgeräte- und Gerätesicherheit, zusammen mit unserer reichen Kundenbasis und unserem erstklassigen Support, jedem Unternehmen, das Android Enterprise erfolgreich einsetzen möchte, große Vorteile bietet."

Die vereinheitlichte Endpunkt-Sicherheitsplattform MobileIron erfüllt die von Android Enterprise empfohlenen Anforderungen zur Unterstützung erweiterter Funktionen für Android-Enterprise-Lösungssets und ist eine der wenigen EMM-Lösungen, die die Bandbreite von BYOD, allgemeiner Nutzung und dedizierten Anwendungsfällen für Geräte unterstützt.

In der Vergangenheit haben Kunden über die Tragfähigkeit von Android als mobile Business-Plattform diskutiert. Die Anzahl der Gerätevarianten auf dem Markt machte Standardisierung und Sicherheit schwierig. Die Vielzahl der weltweit verfügbaren Geräteformfaktoren hat Android jedoch zu einer überzeugenden Option als Geschäftsgerät gemacht. Laut CaixaBank ist "Unternehmensmobilität der Schlüssel zu unserer menschenorientierten Strategie, da sie es unseren Mitarbeitern ermöglicht, unseren Kunden jederzeit und überall die beste Finanzberatung anzubieten. Dieses Engagement bedeutet eine starke Partnerschaft mit führenden Unternehmen im Bereich der Mobilität. Vom ersten Tag an ist MobileIron ein vertrauenswürdiger Partner, und wir freuen uns, dass Google MobileIron als Partner in seinem ‚Android Enterprise Recommended'-Programm für EMMs anerkennt. Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, noch weiter zu gehen und die besten mobilen Lösungen anzubieten, die einen höheren Mehrwert für unsere Kunden schaffen."

MobileIron-Kunden in einer Reihe von Branchen werden sofort von den leistungsstarken Funktionen und Fähigkeiten profitieren, die durch die Aufnahme von MobileIron in das "Android Enterprise Recommended"-Programm für EMMs ermöglicht werden. Weitere Informationen zur Bereitstellung von Android in Ihrem Unternehmen finden Sie unter: www.mobileiron.com/android

Über das "Android Enterprise Recommended"-Programm für EMMs

Android Enterprise Recommended, ein von Google geführtes Programm, validiert "Enterprise Mobility Management"-Produktangebote (EMM), die mit fortgeschrittenen Android-Enterprise-Funktionen von Partnern erstellt wurden, die vertrauenswürdige Beratung und Unternehmensunterstützung bieten können. Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier.

*Google, Android und Google Play Protect sind Marken von Google LLC.

Über MobileIron

MobileIron bietet die sichere Grundlage für modernes Arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobileiron.com.

