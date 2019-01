Die Steuerbehörde prüft, ob die Bürger ihre Steuern im Zusammenhang mit Bitcoin ordnungsgemäß entrichtet haben.

TOP-Meldung Dänemark: Bitcoin-Börsen müssen Kundendaten an Behörden übergeben Die dänische Steuerbehörde wurde vom Steuerrat des Landes ermächtigt, Informationen über alle Geschäfte mit Kryptowährungen an drei Krypto-Börsen des Landes einzuholen. Dies berichtet eine offizielle Mitteilung vom 14. Januar auf der Website der Agentur. Die Autorisierung bedeutet, dass drei nicht genannte Krypto-Börsen in Dänemark nun gesetzlich dazu verpflichtet sind, Identitätsinformationen zu übergeben, die Namen, Adressen und persönliche Steuernummern enthalten sowie ...

