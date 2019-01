"Darmstädter Echo" zu Unwort:

"Mittlerweile ... ist so viel Unsägliches in der Debatte, dass die alljährliche Intervention der Sprachkritiker so wichtig erscheint wie nie seit ihrer Premiere Anfang der Neunziger. Heute geht es auf dem Rücken der Schwächsten roh und ruchlos gegen Grundlagen des Rechtsstaats. Das Unwort 2018 zeigt: Was diese Gesellschaft dringend brauchen kann, ist ein sprachlicher Abrüstungsvertrag."/yyzz/DP/he

