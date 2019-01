"Mittelbayerische Zeitung' zur Ablehnung des Brexit-Deals:

"Statt die Hand auszustrecken und zu versuchen, die politische Kluft zu Labour zu überbrücken, hat die Premierministerin aktiv gegen eine Mitarbeit des Parlaments gearbeitet und ging bis vor den Obersten Gerichtshof, um zu verhindern, dass Volksvertreter ein Mitspracherecht bei der Gestaltung des Brexit haben. Zum Glück unterlag sie. Ein weiterer Fehler vom May war es, die Verhandlungen als Geheimsache zu behandeln und nur ihren engsten Vertrauten Einblick in ihre Pläne zu geben. Schließlich hatte ihre Bereitschaft, den rechten Flügel ihrer Partei zu bedienen und auch noch den kompromisslosesten Brexit-Ultras entgegenzukommen, Porzellan bei den moderaten Kräften zerschlagen und das Vertrauen in sie als ehrliche Vermittlerin zerstört."/yyzz/DP/he

AXC0015 2019-01-16/05:35