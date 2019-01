"Frankfurter Rundschau" zu Streiks des Sicherheitspersonals:

"Zur Erinnerung: Polizeibeamte dürfen nicht streiken. Daran sollten sich Arbeitgeber und Tourismusverbände erinnern, wenn sie jetzt über den Ausstand des Sicherheitspersonals an deutschen Flughäfen klagen. Es sind dieselben Leute, die gar nicht genug bekommen können von der Privatisierung staatlicher Leistungen. Die hat an den Flughäfen insofern schon stattgefunden, als die Bundespolizei die Kontrollen an private Sicherheitsdienste vergibt. Würde der Staat diese Aufgabe mit seinen Beamten selbst erledigen, wäre es sicher etwas teurer, aber es gäbe auch keine Streiks. Hinter den Aktionen der vergangenen Tage verbergen sich also zwei grundsätzliche Fragen: Wie weit kann die Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge gehen, zu der der Schutz vor Terror und gefährlichem Leichtsinn ja wohl gehört? Und: Ist uns diese Vorsorge wirklich so wenig wert, dass für eine derart verantwortungsvolle Tätigkeit nicht einmal 20 Euro pro Stunde drin sind?"/yyzz/DP/he

