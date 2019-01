The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1891174341 DIG.EURO FI. 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1936658530 BMW FINANCE 19/21 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1936779245 WP S.NZ (LD) 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1937060884 FEDEX 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1937066493 I.A.D.B 19/22 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1937665955 ENEL F. INTL 19/25 MTN BD01 BON EUR N