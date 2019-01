The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0355616613 ADUNO HOLDING 17-19 FLR BD00 BON CHF N

CA KW5F XFRA DE000A0L1CY5 K.F.W.ANL.V.09/2019 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A12UE14 IKB DT.IND.BK.MTN 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1TNC52 AAREAL BANK MTN S.209 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1X3J31 IKB DT.IND.BK.MTN 14/19 BD00 BON EUR N

CA ARLB XFRA DE000AAR0173 AAREAL BANK MTN.HPF.S.191 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1HG18 DZ BANK IS.5964VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW23E8 LBBW OPF.3993VAR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0231 RHEINL.PF.SCHATZ.12/19VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40JH0 COMMERZBANK MTN 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB5LH8 NORDLB OPF S.1313 VAR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0413056047 BANKIA 14-19 BD01 BON EUR N

CA XFRA USL2967VED30 ENEL FIN.INTL 09/39 REGS BD01 BON USD N

CA VOIB XFRA XS0731681556 VOLKSWAGEN INTL 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1346816322 BK NOVA SCOTIA 16/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB09Z3 LB.HESS.-THR. E0515B/041 BD02 BON EUR N

CA WBNA XFRA DE000LB00MW9 LBBW MTN.HYP.15/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0011050764 APRR 11/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1017435782 BNDES 14/19 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1018702941 KRED.F.WIED.14/19 MTN RC BD02 BON ZAR N

CA XFRA XS1331758737 BLUE SKY FLIERS 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1344507899 PING A.LIFE INS.16/19 MTN BD02 BON USD N