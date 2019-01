The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0458097950 WESTPAC BKG 19/27 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A14JZC0 BAD.-WUERTT.LSA 19/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQSM4 KRED.F.WIED.19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQSN2 KRED.F.WIED.19/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6Z02 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB60P0 BAY.LDSBK.IS. 19/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6Z44 BAY.LDSBK.IS. 19/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6Z51 BAY.LDSBK.IS. 19/34 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0SMN2 DEKA DL FESTZINS 19/21 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DK0SMP7 DEKA AUD FESTZINS 19/21 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000DK0SMQ5 DEKA NK FESTZINS 19/21 BD01 BON NOK N

CA XFRA DE000HLB3XK0 LB.HESS.THR.IS.01C/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XL8 LB.HESS.THR.CARRARA01N/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XP9 LB.HESS.THR.CARRARA01P/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XQ7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4VV9 LB.HESS.-THR.IS.19/34 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4VW7 LB.HESS.-THR. IHS 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0265936007 ABANCA C.BAN 19/29 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013393899 CREDIT AGRI. 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013397452 VINCI S.A. 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US31428XBU90 FEDEX 19/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US559080AN68 MAGELL.MIDS. 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA USU87571AP75 TARGA R0S.P./F. 19/27REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU87571AQ58 TARGA R0S.P./F. 19/29REGS BD01 BON USD N