FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

REU1 XFRA ZAE000057428 REUNERT LTD O.N. 0.233 EUR

SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.464 EUR

QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.324 EUR

PNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 0.831 EUR

EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.192 EUR

CI2 XFRA US1380981084 CANTEL MED CORP. DL-,10 0.087 EUR

TCX XFRA ES0132945017 TUBACEX INH. EO 0,45 0.023 EUR

XFRA XS0357998268 MITS.UFJ(LUX) 08/99 FLRCV 0.000 %

5CX XFRA US20451Q1040 COMPASS DIV. HLDGS SBI 0.315 EUR

AL3 XFRA US0113111076 ALAMO GRP INC. DL-,10 0.105 EUR

C9LC XFRA LU0134853133 BANKH.NEELMEYER AKTIENST. 2.000 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.083 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EUR

S1VA XFRA ZAE000259479 PEPKOR LTD. 0.018 EUR