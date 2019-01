She's Next, Empowered by Visa, startet, um den Erfolg frauengeführter Kleinunternehmen weltweit zu unterstützen

Nächste Phase der Multi-Millionen-Dollar-Marketingkampagne "Money is Changing" mit echten Unternehmerinnen

Als Teil seines kontinuierlichen Engagements zur Unterstützung von Unternehmerinnen startet Visa (NYSE: V) eine globale Initiative She's Next, Empowered by Visa -, um Kleinunternehmerinnen bei Aufbau, der Erhaltung und dem Ausbau ihres Geschäfts zu unterstützen.

Visa unveils a global initiative to champion women-owned small businesses everywhere: She's Next, Empowered by Visa. Visa executives Mary Ann Reilly (left) and Suzan Kereere (right) are joined by Rebecca Minkoff, founder of Rebecca Minkoff (center) and the Female Founder Collective at an event at Hudson Yards in New York City. (Photo: Business Wire)

Die weltweite Zahl der Unternehmerinnen ist schneller gestiegen als die der Unternehmer1, mit mehr als 163 Millionen Frauen weltweit, die seit 20142 ein Unternehmen gegründet haben. She's Next wird diesen wachsenden mit zusätzlicher Hilfe von Fürsprechern kleiner Unternehmen, darunter Square und Yelp, unterstützen.

"Gründung und Aufbau eines Unternehmens können unglaublich lohnend aber auch beängstigend sein. Aus diesem Grund unterstützt Visa Unternehmerinnen durch ein einjähriges Bildungsprogramm, modernste digitale Zahlungstechnologie und ein leistungsstarkes Peer-Netzwerk", so Suzan Kereere, Global Head of Merchant Sales Acquiring bei Visa. "Es gibt nie genug Zeit oder Ressourcen, aber wenn wir zusammenarbeiten, um uns gegenseitig zu unterstützen, können erstaunliche Dinge passieren."

Inspirierende weibliche Führungskräfte

She's Next, wird vom Female Founder Collective (FFC) unterstützt einem Unterstützungsnetzwerk frauengeführter Unternehmen für Frauen -, das 2018 gegründet wurde und schnell auf über 3.000 Mitglieder gewachsen ist. Von der Zahlungsoptimierung bis zur Verbindung von Kleinunternehmerinnen mit Gleichgesinnten und Experten werden Visa und FFC gemeinsam beispiellose Ressourcen und Möglichkeiten für Unternehmerinnen bieten.

"Als Frauen haben wir die Macht, unsere Gemeinschaften zu gestalten und zu transformieren durch unsere Kaufkraft sowie Führungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, die wir als Unternehmerinnen bieten", so Rebecca Minkoff, Gründerin von Rebecca Minkoff und dem Female Founder Collective. "Zusammen mit Visa werden wir Bewusstsein für frauengeführte Unternehmen schaffen, ihnen mehr Möglichkeiten bieten und uns weltweit für Frauen des gesamten sozioökonomischen Spektrums einsetzen."

Globale Ausrichtung

She's Next wurde heute auf einer Preview-Veranstaltung bei Hudson Yards in New York City vorgestellt, die gleichzeitig mit der Big Show der National Retail Federation (NRF) stattfand. 2019 wird Visa weltweit Popup-Veranstaltungen durchführen, die eine Reihe praktischer Werkzeuge, Ressourcen, Erkenntnisse und Netzwerkmöglichkeiten für Unternehmerinnen bieten, darunter:

Interaktive Workshops: Beginnend mit einer Eröffnungsveranstaltung in Atlanta am 30. Januar wird Visa zusammen mit dem Super Bowl LIII in Atlanta eine Reihe interaktiver Workshops veranstalten, um gemeindespezifische Geschäftsherausforderungen anzusprechen. Zukünftige Veranstaltungen sind für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019 und darüber hinaus geplant.

Beginnend mit einer Eröffnungsveranstaltung in Atlanta am 30. Januar wird Visa zusammen mit dem Super Bowl LIII in Atlanta eine Reihe interaktiver Workshops veranstalten, um gemeindespezifische Geschäftsherausforderungen anzusprechen. Zukünftige Veranstaltungen sind für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019 und darüber hinaus geplant. Zugang zu Experten: An jedem Workshop nehmen Visa-Experten, lokale und nationale Fachleute und Partner teil, um den Nutzen für Unternehmerinnen zu maximieren. Insbesondere beim Eröffnungsworkshop in Atlanta werden Führungskräfte von Visa, Square und Yelp ihre eigene Expertise und Vision im Workshop einbringen.

An jedem Workshop nehmen Visa-Experten, lokale und nationale Fachleute und Partner teil, um den Nutzen für Unternehmerinnen zu maximieren. Insbesondere beim Eröffnungsworkshop in Atlanta werden Führungskräfte von Visa, Square und Yelp ihre eigene Expertise und Vision im Workshop einbringen. Neue Forschung: Erste Erkenntnisse einer Umfrage unter US-Kleinunternehmerinnen im Auftrag von Visa werden dazu beitragen, die für Unternehmerinnen wichtigsten Themen zu ermitteln. Ausgewählte Ergebnisse beinhalten: Schlüsselmotivatoren: Die drei wichtigsten Faktoren, die Frauen als Motivatoren für die Gründung eigener Unternehmen anführen, sind: Leidenschaft (48 %), finanzielle Unabhängigkeit (43 %) und Flexibilität (41 %). Finanzen: Fast drei Viertel der Frauen (73 %) berichten, dass es schwierig war, benötigte Mittel für die Gründung eines eigenen Unternehmens zu erhalten. Tatsächlich haben sechs von zehn (61 %) ihr Geschäft selbst finanziert. Digital First: Auf die Frage nach den wichtigsten Workshop-Themen, über die sie mehr erfahren möchten, nannten die Teilnehmerinnen verbesserte Social Media- und Digitalmarketing-Fähigkeiten, um ihr Unternehmen zu fördern und zu erweitern.

Erste Erkenntnisse einer Umfrage unter US-Kleinunternehmerinnen im Auftrag von Visa werden dazu beitragen, die für Unternehmerinnen wichtigsten Themen zu ermitteln. Ausgewählte Ergebnisse beinhalten: Werbekampagne: Im Jahr 2019 wird Visa die zweite Phase seiner Multi-Millionen-Dollar-Marketingkampagne Money is Changing in den Vereinigten Staaten starten, die den Fokus auf Millennial-Frauen richtet und echte Geschäftsinhaberinnen vorstellt. Visa wird in der Kampagne ein breites Spektrum von Frauen vorstellen, die praktische Schritte aufzeigen, die ihnen persönlich geholfen haben, die Spielregeln zu ändern und bestehende Tabus im Bereich Finanzen zu hinterfragen.

Visa, Frauen und Kleinunternehmen

She's Next setzt den Erfolg von Programmen für kleine Unternehmen und Geschäftsinhaberinnen fort, die von Visa unterstützt werden. Jüngste Beispiele sind die Unterstützung des Programms Great British High Street durch Visa im Vereinigten Königreich und die Marketingkampagne von Visa Money is Changing in den USA. Zusätzlich zu den Initiativen von Visa ist die Visa Foundation ihre erste finanzielle Verpflichtung in Höhe von bis zu 20 Millionen USD für Women's World Banking eingegangen.

Als Marktführer im Bereich kleine Unternehmen in den Vereinigten Staaten bietet Visa eine umfassende Palette von Zahlungsdiensten für nahezu jede Anforderung, gleich ob Unternehmen Zahlungen von 3,3 Milliarden Visa-Kontoinhabern weltweit akzeptieren oder sichere, nahtlose Zahlungen an ihre eigenen Anbieter mit Visa Business Kredit-, Debit- oder Prepaid-Karten vornehmen.

Weitere Informationen zu den Lösungen für kleine Unternehmen von Visa finden Sie unter https://usa.visa.com/partner-with-us/info-for-partners/info-for-small-business.html.

Über Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Der unermüdliche Fokus des Unternehmens auf Innovation ist ein Motor für das schnelle Wachstum des vernetzten Handels über alle Geräte und ein Impulsgeber zur Umsetzung des Traums einer bargeldlosen Zukunft für alle Menschen überall. So wie sich die Welt zunehmend von analog zu digital entwickelt, setzt Visa seine Marke, seine Produkte und Mitarbeitenden sowie sein Netzwerk und seine breite Präsenz dafür ein, die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter About Visa, https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.htmlund @VisaNews

