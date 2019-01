Die Aktienmärkte zeigen sich 2019 bisher erstaunlich robust - obwohl die Neuigkeiten aus den Unternehmen durchaus Anlass zur Sorge bieten.

Der Start ins neue Jahr ist an den weltweiten Aktienmärkten schon mal ganz gut gelungen: Nach den Kursgewinnen in der ersten Handelswoche konnten die großen Indizes wie der MSCI World oder der amerikanische Index S&P 500 die Gewinne halten oder sogar leicht ausbauen. Auch im Dax hält der leichte Aufwärtstrend an. Das ist bemerkenswert, denn die Konjunktur zeigt Schwäche - und Nachrichten der Unternehmen, die nun nach und nach über ihre Geschäfte berichten, sind allenfalls mittelprächtig.

Hier geht's zum aktuellen Finanzbrief

So schaffte etwa unser Depotwert Dialog Semiconductor seine Umsatzprognose für das vierte Quartal 2018 nur mit Mühe. Dax-Wert Continental stellte Anleger in dieser Woche auf sinkende Margen im laufenden Jahr ein. Und Modekonzern Gerry Weber, der ohnehin bereits herbe Verluste für das im September beschlossene Geschäftsjahr erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...