Robotic Process Automation-Lösungen wie Roboticsourcing von der Weissenberg Group ermöglichen eine intelligente Automatisierung regelbasierter Vorgänge, um die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Prozessausführung zu erhöhen. Darüber hinaus sind RPA-Lösungen einfach zu implementieren und erfordern wenig Programmierkenntnisse. "Die Fertigungsindustrie ist eine ERP-getriebene Branche und RPA ist in der Lage, zeitaufwendige Funktionalitäten in ERP-Systemen intelligent zu automatisieren. Denn RPA lässt sich nahtlos in bestehende ERP-, CRM- und SCM-Systeme integrieren, ohne dass eine kostspielige und zeitaufwendige Softwareentwicklung erforderlich ist. Der Einsatz von Software-Robotern hilft produzierenden Unternehmen, die Prozesse in der Lieferkette zu stärken und sich wiederholende Aktivitäten wie Angebots- und Rechnungsstellung, Kreditoren, Debitorenbuchhaltung und Hauptbuchoperationen ...

