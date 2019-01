Die Börsen Asiens haben am Mittwoch nach ihrer jüngsten Erholung keine gemeinsame Richtung gefunden. Tags zuvor hatte noch die Aussicht auf Steuererleichterungen in China die Kurse angetrieben.

Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, schaffte zur Wochenmitte noch knapp den Sprung in die Gewinnzone und stieg um 0,02 Prozent auf 3128,65 Punkte. In Hongkong war der Hang Seng zuletzt mit plus 0,04 Prozent auf 26 842,15 Zähler ebenfalls kaum verändert.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um 0,55 Prozent auf 20 442,75 Punkte./mis/jha/

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

