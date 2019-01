Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Dienstag um 6K Kontrakte gestiegen ist, nach dem das Endergebnis am Montag bei 213.403 Kontrakten lag. Damit handelt es sich um den 3. Anstieg in Folge. Das Volumen legte gleichzeitig um 63K Kontrakte zu, womit die schwankende Performance ausgebaut wird. GBP/USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...