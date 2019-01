Zycus, ein weltweit führendes Unternehmen für Beschaffungstechnologie-Lösungen in der Source-to-Pay-Suite, erlebte die höchste Teilnehmerzahl bei Horizon US 2018, seiner jährlichen Konferenz diesmal in Leesburg, USA.

An der Veranstaltung nahmen Experten sowie Vordenker von anerkannten Firmen der Industrie teil. Diese fand vom 28. bis 30. Oktober 2018 in der historischen Stadt an einer idyllischen Uferlage in Leesburg statt.

Horizont 2018 bot den Wissensaustausch mit Experten aus den Bereichen Einkauf und Finanzen und die Möglichkeit sich mit über 200 Kollegen zu vernetzen. Zusätzlich gab es Vorträge von 38 Referenten und auch Aktivitäten um Spaß zu haben.

Sponsoren für Zycus Horizon waren Velocity Procurement, Nvoicepay, Protiviti, GRMS und IOFM. Horizon gewährte Einblicke in unsere Zycus Vision sowie die neuesten Trends in der Industrie. Steve Murphy und Javier Peña die DEA-Agenten, die Pablo Escobar, den kolumbianischen Drogenkönig von dem Medellin Cartel besiegten, waren unsere besonderen Gäste. Der Höhepunkt der Veranstaltung waren die "Star Awards Night", bei der unsere strategischen Kunden für ihre jeweiligen Erfolge gefeiert und geehrt wurden.

"Angesichts der sich ständig wandelnden Beschaffungslandschaft ist es wichtig, dass sich große Köpfe zusammenfinden und ihre Erfahrungen und Annahme auszutauschen", sagt Aatish Dedhia, Gründer und CEO von Zycus. "Mit Horizon stellen wir sicher, dass jeder in der Industrie eine Gelegenheit erhält, seine Ansichten und Ideen zu präsentieren und zusätzlich mit Experten ins Gespräch kommen kann".

Auf der Horizon US 2018 wurde auch The Merlin A.I. Studio vorgestellt, eine künstliche Intelligenz (AI) -Plattform die entwickelt wurde um Bots für autonome Beschaffungstätigkeiten zu netwerfen und bereitzustellen. Somit bekräftigt Zycus seine Vision, Prozessschritte skalierbar machen und sie zu beschleunigen. Unter anderem auch mit der neuen Sonderfunktion iLogix (für das komplexe Einkaufen in der Logistik).

Hier ist ein kurzes Video mit dem Titel "Horizont über die Jahre", ein Überblick über das, was in Horizon passiert und wie wir im Laufe der Jahre gewachsen sind.

Abgesehen davon wird die zweite Ausgabe von Europa, Zycus Horizon 2019, diesmal in der historischen Stadt Budapest, mit mehr Rednern, mehr Teilnehmern und sicherlich sehr interessanten Themen, ein großer Erfolg werden.

Termin: 9.-11. Juni 2019

Veranstaltungsort: New York Palace, Budapest

Ein Video unserer letzten Ausgabe von Horizon EU, die in Prag stattfand, führt Sie durch die Highlights. Um sich für Horizon 2019 voranzumelden, schreiben Sie uns an HorizonEU2019@zycus.com.

