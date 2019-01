Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch im frühen Handel etwas gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel nur leicht um 0,01 Prozent auf 164,73 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,21 Prozent. Dagegen fielen in Italien, Spanien, Portugal und Frankreich die Renditen.

Nach der Abstimmung in Großbritannien über das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union sind die Anleger an den Finanzmärkten wieder etwas risikofreudiger. Die Parlamentarier im britischen Unterhaus hatten wie erwartet das von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Abkommen mit der EU abgelehnt. Am Abend steht der Regierungschefin nun ein Misstrauensvotum bevor./elm/bgf/mis

ISIN DE0009652644

AXC0062 2019-01-16/09:03