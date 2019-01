Zürich (awp) - Gategroup hat sich am israelischen Venture-Fonds Cockpit Innovation beteiligt. Die Beteiligungsgesellschaft ist darauf spezialisiert, in innovative Unternehmen im Bereich digitaler Reiseangebote sowie Luft- und Raumfahrt zu investieren, wie der Airline-Caterer am Mittwoch mitteilte. Zur Höhe der Beteiligung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...