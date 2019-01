FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem schwächeren Start in den Tag dreht der DAX-Future im Verlauf ins Plus. Händler rechnen unverändert weiter mit einem Handel zwischen der 11.000er Marke auf der Oberseite und der 10.800er Marke auf der Unterseite. Hier hat der Future einen flachen Aufwärtstrend ausgebildet, der ihn in der jüngsten "Mini-Trading-Range" unterstützt. Sollte er brechen, käme über den Verfall der Bereich 10.650 bis 10.600 als Unterstützung ins Spiel.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 23 auf 10921 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.939,5 und das -tief bei 10.855 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.036 Kontrakte.

January 16, 2019

