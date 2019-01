FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im Verlauf weiterhin stabil im Plus. Nach der überraschend deutlichen Niederlage bei der Abstimmung über das Brexit-Austrittsabkommen im britischen Parlament dürften in den kommenden Tagen weiterhin die Schlagzeilen zum EU-Austritt der Briten die Risikoneigung der Anleger bestimmen. Die Aufstockung der 30-jährigen Bundesanleihe um 1,5 Milliarden Euro sollte geräuschlos über die Bühne gehen und nicht belasten, heißt es von einem Marktteilnehmer.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 164,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 164,9 Prozent und das -tief bei 164,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.728 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 133,02 Prozent.

January 16, 2019

