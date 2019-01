Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

May muss sich nach herber Brexit-Niederlage Misstrauensvotum stellen

Nach der deutlichen Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Unterhaus wächst die Sorge vor einem ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens. Die Abgeordneten stimmten mit 432 zu 202 Stimmen gegen den Austrittsvertrag und bescherten Premierministerin Theresa May damit eine historische Niederlage. Die EU warnte, die Gefahr eines Brexits ohne Abkommen sei dadurch gestiegen. Auch Mays Zukunft ist ungewiss: Oppositionschef Jeremy Corbyn beantragte ein Misstrauensvotum gegen ihre Regierung.

EU fordert nach Ablehnung von Brexit-Vertrag Klarheit von Großbritannien

Nach der Ablehnung des Brexit-Vertrags im britischen Unterhaus hat die EU Klarheit von Großbritannien über den weiteren Kurs gefordert. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verlangte von London dringend, "seine Absichten so bald wie möglich klarzustellen". Ihm zufolge ist mit dem negativen Votum zu dem mit der EU ausgehandelten Brexit-Abkommen die Gefahr eines "ungeordneten Austritts" ohne Abkommen gestiegen.

Vizekanzler Scholz zu Brexit-Votum: "Wir sind vorbereitet"

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach der Ablehnung des Brexit-Abkommens durch das britische Unterhaus von einem "bitteren Tag für Europa" gesprochen. "Wir sind vorbereitet", versicherte der Bundesfinanzminister in einer Botschaft auf Twitter. "Aber ein ungeregelter Brexit ist die schlechteste aller Möglichkeiten" - das gelte für die EU, "besonders" aber für Großbritannien.

Irland intensiviert Vorbereitungen auf Brexit ohne Abkommen

Die irische Regierung will sich intensiv auf die Folgen eines Brexits ohne Abkommen vorbereiten. Nach der Ablehnung des zwischen London und der EU ausgehandelten Austrittsabkommens durch das Unterhaus in London kündigte Dublin an, die Vorbereitungen zu verstärken.

Griechisches Parlament debattiert vor Vertrauensabstimmung über Tsipras

Nach dem Bruch der griechischen Regierungskoalition hat das Parlament in Athen über die von Ministerpräsident Alexis Tsipras gestellte Vertrauensfrage debattiert. Der Regierungschef rief die Abgeordneten auf, ihn weiter zu unterstützen. Bei der Abstimmung, die am Mittwoch um Mitternacht (23.00 Uhr MEZ) beginnen soll, reicht Tsipras die einfache Mehrheit der insgesamt 300 Parlamentarier.

George: Fed sollte zunächst Wirkung jüngsten Zinserhöhungen abwarten

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Kansas City, Esther George, hat ihre Unterstützung für eine vorübergehende Pause bei der Geldstraffungspolitik der US-Notenbank signalisiert. George, die zurzeit im Offenmarktausschuss der Federal Reserve stimmberechtigt ist, ist bislang stets eine dezidierte Verfechterin weiterer Zinserhöhungen gewesen.

Kashkari: Konjunkturdaten rechtfertigen keine weitere Zinserhöhung

Nach Ansicht von Neel Kashkari, Präsident der Minneapolis-Fed, rechtfertigen die aktuellen Inflations- und Arbeitsmarktdaten keine weitere Zinserhöhung. Kashkari, der in diesem Jahr im Offenmarktausschuss der US-Notenbank nicht stimmberechtig ist, ist innerhalb der Fed einer der stärksten Kritiker der Zinserhöhungskampagne.

Weidmann soll weitere acht Jahre Bundesbank-Präsident sein - Zeitung

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann steht laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung vor einer zweiten Amtszeit. Die Bundesregierung wolle seinen Ende April 2019 auslaufenden Vertrag um acht Jahre verlängern, berichtet das Blatt unter Berufung auf Regierungskreise. Weidmann gilt daher als deutscher Kandidat in Wartestellung für einen europäischen Chefposten. Sollte Manfred Weber nicht Kommissionschef werden, steigen theoretisch die Chancen Weidmanns auf den EZB-Spitzenjob.

Bafin-Chef: Werden bei Brexit keine Briefkastenbanken akzeptieren

Der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union treibt die deutschen Finanzregulierer weiterhin um. Eine der Herausforderungen sei es, die Banken, die einen Umzug nach Deutschland erwägen, zusammen mit Europäischen Zentralbank darüber aufzuklären, was sie hier regulatorisch erwartet und welche Forderungen die Bankenaufsicht stellt, sagte Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Dezember kräftig

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im Dezember kräftig nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der HVPI nur noch mit einer Jahresrate von 1,7 (Vormonat: 2,2) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 28. Dezember.

Kohleländer verlangen von Regierung Zusagen für Zukunft der Reviere

Vor dem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Kohleausstieg haben die Kohleländer von der Bundesregierung Zusagen für die Zukunft der Reviere verlangt. "Diese Garantien kann nicht die (Kohle)-Kommission geben, die kann nur die Bundesregierung geben", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Haseloff: Bund sagt langfristige Finanzhilfen für Braunkohlereviere zu

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist nach den Worten des sachsen-anhaltinischen Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) bereit, die Braunkohlereviere in Deutschland über eine lange Zeit mit Geldern des Bundes zu unterstützen. Dies habe Scholz deutlich gemacht.

Facebook will Lokaljournalismus mit 300 Millionen Dollar fördern

Facebook will die Journalismusbranche mit Investitionen in Höhe von 300 Millionen Dollar unterstützen. Die Gelder sollten über den Zeitraum von drei Jahren vor allem in Lokalmedien investiert werden, kündigte die für Nachrichten-Partnerschaften zuständige Managerin des Internetriesen, Campbell Brown, in einer Erklärung an.

Kanada bittet China um "Milde" für zum Tode verurteilten Staatsbürger

Die kanadische Regierung hat China im Fall eines wegen Drogenschmuggels zum Tode verurteilten Kanadiers um "Milde" gebeten. "Wir haben mit dem Botschafter Chinas in Kanada gesprochen und um Milde gebeten", sagte die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland. Sie betonte, ihr Land sei gegen die Todesstrafe, da diese "unmenschlich und unangemessen" sei.

Demokratische Senatorin Gillibrand will bei US-Präsidentschaftswahl antreten

Die demokratische US-Senatorin Kirsten Gillibrand will bei der Präsidentschaftswahl 2020 antreten. Das kündigte die scharfe Kritikerin von US-Präsident Donald Trump, die sich unter anderem gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen engagiert, in der Sendung von Talkmaster Stephen Colbert an.

Brasiliens ultrarechter Präsident Bolsonaro lockert Waffenrecht

Brasiliens ultrarechter Staatschef Jair Bolsonaro hat per Dekret die Regeln zum Waffenbesitz gelockert. Damit erfüllt der seit dem 1. Januar amtierende Präsident ein zentrales Wahlversprechen seines Programms für "Recht und Ordnung". Das Dekret ermöglicht nach Bolsonaros Worten "guten Bürgern" des gewaltgeplagten Landes, schneller Waffen zu erwerben. Künftig können Brasilianer über 25 Jahren ohne Vorstrafen bis zu vier Schusswaffen zu Hause aufbewahren.

Chinas Immobilienpreise legen im Dezember zum Vorjahr deutlich zu

Die Preissteigerungen chinesischer Immobilien haben im Dezember 2018 an Dynamik gewonnen, nachdem einige Städte Beschränkungen in der Branche angesichts der sich abschwächenden Wirtschaftsentwicklung gelockert haben. Nach Berechnungen des Wall Street Journals, basierend auf Daten der Nationalen Statistikbehörde, verteuerten sich Immobilien in dem Monat binnen Jahresfrist um 10,6 Prozent. Im November lag der Preiszuwachs bei 10,3 Prozent.

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Nov unverändert (PROG: +3,1%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Nov +0,8% gg Vj

