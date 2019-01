München (ots) -



Jetzt ist ein guter Zeitpunkt die Motorradversicherung zu wechseln. Erstens: Der durchschnittliche Haftpflichtbeitrag ist aktuell 23 Prozent günstiger als noch im Juli 2018. Zweitens: Motorradfahrer mit Saisonkennzeichen ab März können ihren alten Versicherungsvertrag noch bis Ende Januar kündigen.



"Zu lange sollten Motorradfahrer mit dem Wechsel ihrer Versicherung nicht mehr warten", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Bereits seit Dezember steigen die durchschnittlichen Haftpflichtbeiträge wieder."



Versicherungswechsel spart bis zu 58 Prozent des Versicherungsbeitrags



Wechselt ein Motorradhalter vom teuersten zum günstigsten Anbieter für einen ganzjährigen Versicherungsschutz inkl. Teilkasko, spart er in einer Beispielrechnung 58 Prozent des Beitrags oder 89,50 Euro im Jahr. Auch Halter mit Saisonkennzeichen sparen bis zu 58 Prozent durch den Versicherungswechsel.**



Viele Merkmale beeinflussen Preis der Versicherung - günstiger unterwegs mit Saisonkennzeichen



Im Vergleich der je fünf günstigsten Versicherungstarife spart ein Motorradfahrer mit einem Saisonkennzeichen von März bis einschließlich Oktober im Schnitt 29 Prozent gegenüber einem ganzjährigen Angebot.



"Bei einem Saisonkennzeichen sollte das Motorrad mindestens sechs Monate angemeldet werden, da der Halter nur so nach einem unfallfreien Jahr in eine höhere Schadenfreiheitsklasse eingestuft wird", sagt Dr. Tobias Stuber.



Günstiger ist es auch für Motorradfahrer, die auf dem Land, statt in der Großstadt wohnen oder die Motorleistung ihres Zweirads deutlich drosseln. Um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden, sollten Verbraucher in jedem Fall alle Angaben wahrheitsgemäß machen.



CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Motorrad-Versicherung



Kunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei den CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Die Berater unterstützen auch im Schadensfall beim Ausfüllen der Formulare und in der Kommunikation mit dem Versicherer. Die Servicemitarbeiter sind auf ihre jeweilige Versicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Woche erreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit im digitalen Versicherungsordner. Mit dem 1-Klick-Kündigungsservice kümmert sich CHECK24 um die rechtssichere Kündigung des aktuellen Vertrags.



