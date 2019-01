Bratislava, Slowakei (ots/PRNewswire) -



Resco, führender Anbieter von mobilen Unternehmenslösungen für Microsoft Dynamics 365 und Salesforce, hat die bevorstehende Markteinführung des geplanten Resco Inspections (https://www.resco.net/products/inspections/) bekannt gegeben.



Nachdem Resco Inspections den Partnern und Kunden von Resco während des gesamten Jahres 2018 auf Anfrage zur Verfügung stand, wird es am 22. Januar 2019 offiziell als eigenständiges Produkt freigegeben.



Resco Inspections ermöglicht es Unternehmen, umfassende dynamische Fragebögen und Formulare mit vollständig angepasstem Design und Geschäftslogik zu erstellen, um Inspektionen durchzuführen. Außerdem werden die Inspektionen für die Außendienstmitarbeiter effektiver, denn sie werden Schritt für Schritt durch den Fragebogen geführt. Danach können die erfassten Daten unmittelbar ausgewertet werden.



Resco Inspections besteht aus eigenen Designer-, Planungs-, Prüf- und Analytik-Apps und übernimmt den gesamten Prozess der Erstellung, Zuweisung, Durchführung und Auswertung von Außenprüfungen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Servicetechniker handelt, die komplexe Maschinen überprüfen, oder um Versicherungsvertreter, die nach einer Überschwemmung einen Sachschaden beurteilen.



Die Lösung ist auch offline voll funktionsfähig und kann auch an externe Datenquellen angebunden werden. Auf diese Weise können Befragungsinhalte aus verschiedenen Unternehmenssystemen geladen und verwendet werden, darunter Microsoft Dynamics 365, Salesforce und viele andere.



Eine detaillierte Lösungsübersicht sowie vollständige Lizenz- und Preisoptionen für Resco Inspections (https://www.resco.net/products/inspections/) werden ebenfalls im Rahmen der offiziellen Veröffentlichung am 22. Januar 2019 vorgestellt.



Über Resco



Resco, das im Jahr 1999 gegründet wurde, ist einer der weltweit führenden Entwickler von plattformübergreifenden mobilen Softwarelösungen. Das Resco-Expertenteam nutzt sein Know-how, um Produkte für Firmenkunden, Entwickler, Systemintegratoren und Endanwender zu entwickeln. Heute wird Resco von mehr als 2.200 Unternehmenskunden mit mehr als 150.000 registrierten Nutzern auf der ganzen Welt genutzt und konzentriert sich hauptsächlich auf mobile Anwendungsentwicklungsplattformen, mobilen Vertrieb, Außendienst, Inspektionen, Routenplanung und City Smart Services.



