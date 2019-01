Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Scout24 vor einem Gesetzentwurf zum "Bestellerprinzip" bei Dienstleistungen von Immobilienmaklern auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Nach wie vor drohten dem Portalbetreiber mit seiner Tochter Immobilienscout24 bedeutende Risiken im Zusammenhang mit dem "Bestellerprinzip", schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die beste Lösung für Immobilienscout24 wäre eine hälftige Aufteilung der Maklercourtage zwischen Käufer und Verkäufer./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-01-16/09:39

ISIN: DE000A12DM80