Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: aventron AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu aventron AG Unternehmen: aventron AG ISIN: CH0023777235 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 16.01.2019 Kursziel: 13,50 Schweizer Franken Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu aventron AG (ISIN: CH0023777235) veröffentlicht. Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CHF 13,50. Zusammenfassung: aventron setzt ihre Wachstumsstrategie weiterhin erfolgreich um. Bereits im ersten Halbjahr 2018 steigerte das Unternehmen die Portfoliokapazität von 386 MW auf ca. 465 MW (+20%). Im zweiten Halbjahr wurde die Expansion im Wasserkraftbereich vorangetrieben. Zu Beginn des Jahres 2019 gab aventron bekannt, dass sie in Spanien zwei förderunabhängige Solarparks mit einer Gesamtkapazität von 100 MW errichten will. Damit kommt das Unternehmen seinem Ziel, bis 2030 ein Grünstromportfolio mit einer Gesamtkapazität von 1.000 MW aufzubauen, ein weiteres Stück näher. Nach starken Halbjahreszahlen hatte aventron ihre Guidance für 2018 erhöht. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von CHF 13,50. First Berlin Equity Research has published a research update on aventron AG (ISIN: CH0023777235). Analyst Dr Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his CHF 13.50 price target. Abstract: aventron continues to successfully implement its growth strategy. In the first half of 2018, the company increased its portfolio capacity from 386 MW to approximately 465 MW (+20%). In the second half of the year, expansion in the hydropower sector was pushed ahead. At the beginning of 2019, aventron announced that it plans to build two subsidy-free solar parks with a total capacity of 100 MW in Spain. This brings the company even closer to its goal of building a green power portfolio with a total capacity of 1,000 MW by 2030. After strong half-year results, aventron had raised its guidance for 2018. We confirm our Buy recommendation and CHF 13.50 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17485.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2019 03:27 ET (08:27 GMT)