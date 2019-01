Müller warnt Schwellenländer vor der Abhängigkeit von Krediten aus China. Diese seien häufig intransparent in Bezug auf die Schuldenhöhe und die Bedingungen.

Entwicklungsminister Gerd Müller hat aufstrebende Wirtschaftsnationen vor einer Abhängigkeit von Krediten aus China gewarnt. Chinesische Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern seien häufig "sehr intransparent" in Bezug auf die tatsächliche Schuldenhöhe und die Bedingungen der Kredite, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Ein Fall wie in Sri Lanka, wo die Regierung für einen teilweisen Schuldenausgleich einen neuen Hafen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...