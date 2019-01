Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch freundlich in den neuen Handelstag gestartet. Damit zeigt sich die hiesige Börse wie die übrigen Handelsplätze wenig beeindruckt von der erwarteten Ablehnung des Brexit-Abkommens durch das britische Parlament vom Vorabend. So hatten am Dienstagabend bereits die US-Börsen im Plus geschlossen, während sich die asiatischen Märkte in der Nacht uneinheitlich präsentieren.

Marktteilnehmer sähen die Niederlage offenbar nicht als Schritt zu einem ungeordneten EU-Austritt Grossbritanniens, sondern setzten nun vielmehr auf einen Brexit-Aufschub, so ein weiterer Marktanalyst. Nach der verlorenen Brexit-Abstimmung muss sich die britische Premierministerin Theresa May am heutigen Mittwochabend aber zunächst einem Misstrauensvotum stellen. Mehrheitlich wird erwartet, dass dieses abgelehnt wird.

