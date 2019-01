Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind am Mittwoch leicht im Plus in den Handel gestartet. Auch wenn das Geschehen in Großbritannien häufig als Chaos tituliert wird, hält es sich doch an das Drehbuch. Wie erwartet hat die britische Premierministerin Theresa May eine Absage für das von ihr ausgehandelte Austrittsabkommen eingefahren. Die Niederlage ist allerdings deftiger ausgefallen als erwartet. Dies zeigt in aller Deutlichkeit, wir zerrüttet das Verhältnis Großbritanniens zur EU ist.

Nach der Brexit-Abstimmung ist vor der Vertrauensfrage, die Oppositionsführer Jeremy Corbyn gestellt hat. Das Unterhaus wird im Laufe des Tages über den Misstrauensantrag der Opposition debattieren. Die Abstimmung ist für den Abend gegen 20.00 Uhr deutscher Zeit geplant. Hier ist wiederum zu erwarten, dass die Konservativen wie auch die nordirische DUP in diesem Fall hinter May stehen. Damit wäre wieder alles offen. Ob es dann zu weiteren Verhandlungen kommen wird, einem Ausstieg ohne Vertrag oder zu einem zweiten Referendum dürfte sich in den kommenden Tagen herauskristallisieren. Durch die Abstimmungsniederlage ist nach Einschätzung der Marktstrategen der LBBW sowohl ein harter Brexit als auch ein Exit vom Brexit ein Stück wahrscheinlicher geworden. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung sei es das Naheliegendste, den Austrittstermin zu verschieben, um Zeit zu gewinnen.

Der DAX legt in diesem Umfeld um 0,1 Prozent auf 10.904 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 startet 0,3 Prozent höher bei 3.076 Punkten. Der FTSE-100 in London verliert 0,2 Prozent. Am deutlichsten ist noch die Reaktion am Devisenmarkt. Das Pfund ist zum Euro auf den höchsten Stand seit Ende November gestiegen. Leicht positiv wird hier gesehen, dass sich der Brexit nun zeitlich nach hinten verschieben dürfte.

Griechenland mit Vertrauensabstimmung im Blick

Neben der britischen Regierung um Premierministerin May muss sich auch die griechische Administration um Ministerpräsident Alexis Tsipras einem Misstrauensvotum stellen. Daher steht der griechische Aktienmarkt vor der Vertrauensabstimmung im Blick. Diese ist für den späten Abend angesetzt. "Im Vorfeld könnten sich Marktteilnehmer vor allem bei Bankaktien zurückhalten", sagt ein Händler. Grund der Vertrauensabstimmung ist das Abkommen mit Mazedonien im Namensstreit.

Positiv bewerten Marktteilnehmer die Perspektiven von BASF. Der Chemiekonzern könnte das Pigmentgeschäft verkaufen, heißt es am Markt. Der Wert wird mit etwa 1 Milliarde Euro angegeben. Beteiligungsgesellschaften seien interessiert und könnten den Bereich mit den Pigment-Aktivitäten von Clariant verschmelzen. Auch diese stünden zum Verkauf, heißt es. BASF notieren kaum verändert, Clariant legen um 1 Prozent zu.

Am europäischen Logistikmarkt bahnt sich eine große Übernahme an. Die dänische DSV will die schweizerische Panalpina übernehmen. Der Verwaltungsrat von Panalpina kündigte an, dass er den "unaufgeforderten und unverbindlichen" Vorschlag von DSV zum Kauf des Unternehmens zu einem Preis von 170 Schweizer Franken je Aktie zusammen mit seinen Beratern prüfen werde. Panalpina hatten am Vortag mit 137 Franken geschlossen. Das Unternehmen würde in der Offerte mit knapp 4 Milliarden Franken bewertet. Die Aktien von Panalpina haussieren um 30 Prozent, die von DSV legen um 3 Prozent zu.

Negativer Newsflow bei Home24 hält an

Der Online-Versandhändler Home24 hat im Schlussquartal und Gesamtjahr 2018 sein eigenes Erlösziel verfehlt, die Aktie taucht um 8 Prozent ab. Der Umsatz ist im vierten Quartal voraussichtlich um währungsbereinigt 18 bis 22 Prozent gewachsen. Das ist allerdings deutlich weniger, als das Unternehmen selbst zuletzt mit 25 bis 31 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Bereits im Juli 2018 hatte das Unternehmen mit der Rücknahme der Umsatzprognose für das zweite Quartal 2018 seine Aktionäre verschreckt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.075,67 0,25 7,62 2,47 Stoxx-50 2.837,28 0,25 6,96 2,80 DAX 10.904,45 0,12 12,66 3,27 MDAX 22.719,00 0,36 81,01 5,24 TecDAX 2.511,60 0,38 9,39 2,51 SDAX 10.071,20 0,42 42,46 5,91 FTSE 6.880,95 -0,20 -14,07 2,48 CAC 4.804,61 0,39 18,44 1,56 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,21 0,01 -0,03 US-Zehnjahresrendite 2,72 0,00 0,04 DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 8.29 Uhr Di, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1414 +0,07% 1,1405 1,1478 -0,4% EUR/JPY 123,96 -0,04% 123,84 124,22 -1,4% EUR/CHF 1,1277 -0,00% 1,1277 1,1257 +0,2% EUR/GBP 0,8866 -0,07% 0,8866 0,8919 -1,5% USD/JPY 108,59 -0,05% 108,46 108,22 -1,0% GBP/USD 1,2874 +0,10% 1,2847 1,2865 +0,9% Bitcoin BTC/USD 3.586,37 +0,31% 3.599,41 3.664,25 -3,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,30 52,11 +0,4% 0,19 +15,2% Brent/ICE 60,73 60,64 +0,1% 0,09 +12,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,62 1.289,49 +0,2% +2,13 +0,7% Silber (Spot) 15,63 15,59 +0,3% +0,04 +0,9% Platin (Spot) 801,00 799,00 +0,3% +2,00 +0,6% Kupfer-Future 2,67 2,63 +1,3% +0,03 +1,4% ===

